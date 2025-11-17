Жителю Кременецького району загрожує до 4 років позбавлення волі за пропозицію неправомірної вигоди поліцейським.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Чоловік за 4000 гривень намагався «відкупитися» від адміністративної відповідальності за керування автомобілем без документів. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Під час нагляду за безпекою дорожнього руху співробітники сектору реагування патрульної поліції Кременецького райвідділу зупинили водія автомобіля ВАЗ-2106 за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування з чоловіком, 44-річним жителем району, з’ясувалося, що він не має при собі водійського посвідчення.

Чоловік запропонував поліцейським 4000 гривень неправомірної вигоди, аби ті «закрили очі» на порушення та не складали на нього адмінпротокол. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за такі дії, однак він продовжив наполягати. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Також на водія складено адміністративний протокол за ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом).

