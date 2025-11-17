У Тернополі при парафії УГКЦ запрацювала благодійна пральня
При парафії Святого Василія Великого УГКЦ у Тернополі оновили благодійну пральню. У межах проекту облаштували новий санвузол із доступом до туалету, душу та можливістю випрати одяг.
Про це повідомляє прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.
Простір працює для всіх, хто потребує елементарних умов гігієни та підтримки.
Як розповів о. Василь Савків, настоятель парафії Святого Василія Великиго, за два роки пральнею скористалося приблизно 30 людей: «Є ті, кому соромно навіть назвати своє ім’я, але ми нікого не питаємо, чому вони прийшли. Це можуть бути і молоді, і старші люди. Ми перемо речі й через добу повертаємо їх чистими та сухими».
Священник також наголосив, що головне завдання цього служіння — не лише подбати про чистий одяг, а й дати людям відчути підтримку: «Ця пральня — символ того, що в нашій парафіяльній спільноті є місце для всіх, незалежно від соціального статусу чи життєвих обставин».
Усі послуги покриває парафія, а засоби для прання забезпечує Карітас України.
Директор благодійного фонду «Карітас-Тернопіль» о. Роман Загородний зазначив, що соціальні пральні функціонують не лише в Тернополі: загалом в області діє 11 таких ініціатив у семи