Як розповів о. Василь Савків, настоятель парафії Святого Василія Великиго, за два роки пральнею скористалося приблизно 30 людей: «Є ті, кому соромно навіть назвати своє ім’я, але ми нікого не питаємо, чому вони прийшли. Це можуть бути і молоді, і старші люди. Ми перемо речі й через добу повертаємо їх чистими та сухими».

Священник також наголосив, що головне завдання цього служіння — не лише подбати про чистий одяг, а й дати людям відчути підтримку: «Ця пральня — символ того, що в нашій парафіяльній спільноті є місце для всіх, незалежно від соціального статусу чи життєвих обставин».

Усі послуги покриває парафія, а засоби для прання забезпечує Карітас України.

Директор благодійного фонду «Карітас-Тернопіль» о. Роман Загородний зазначив, що соціальні пральні функціонують не лише в Тернополі: загалом в області діє 11 таких ініціатив у семи