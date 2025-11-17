У Тернополі на центральній площі відкриють Хатинку Миколая
23 листопада на Театральному майдані відбудеться відкриття Казкової резиденції (Хатинки Миколая).
Про це повідомляє Тернопільська міська рада.
На відвідувачів чекає святкове дійство, конкурси для дітей зустріч зі Святим Миколаєм. Початок заходу о 15:00.
Хатинка Миколая працюватиме щоп’ятниці, щосуботи і щонеділі з 12:00 по 18:00.
Впродовж всього часу роботи резиденції у будиночку будуть відбуватися різноманітні майстер-класи, можна буде зробити фото з Миколаєм, а також принести лист та залишити у резиденції.
Працюватиме Казкова резиденція до січня.