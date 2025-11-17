23 листопада на Театральному майдані відбудеться відкриття Казкової резиденції (Хатинки Миколая).

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

На відвідувачів чекає святкове дійство, конкурси для дітей зустріч зі Святим Миколаєм. Початок заходу о 15:00.

Хатинка Миколая працюватиме щоп’ятниці, щосуботи і щонеділі з 12:00 по 18:00.

Впродовж всього часу роботи резиденції у будиночку будуть відбуватися різноманітні майстер-класи, можна буде зробити фото з Миколаєм, а також принести лист та залишити у резиденції.

Працюватиме Казкова резиденція до січня.

Подобається це: Подобається Завантаження…