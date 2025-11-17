У передсвятковий час в ЗУНУ розпочинають благодійну акцію, щоб подарувати частинку радості дітям, які цього особливо потребують. Запрошують долучитися до збору подарунків.

Що можна приносити: засоби особистої гігієни (зубні щітки, пасти, шампуні, мило тощо); новий одяг; нові іграшки; канцелярію (зошити, ручки, олівці, фарби); книги для дітей різного віку; солодощі (печиво, цукерки, шоколад).

Подарунки можна приносити до бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ (вул. С. Короля, 4).

Усі зібрані речі передадуть дітям, які найбільше чекають на свято.

Долучайтеся до доброї справи й поділіться теплом свого серця!

