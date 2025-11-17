Сьогодні вшановують одну з найболючіших сторінок історії Лановецької громади – Осниківську трагедію. З тих пір минуло 82 роки…

17 листопада 1943 року нацистські окупанти увійшли до села Осники. Того страшного дня загинули 187 осниківчан. Село палало, згорало все, що ще вчора було домом, родинним теплом, надією. Було спалено й місцеву церкву – від святині залишилася лише капличка. Із 150 садиб уціліло лише п’ять.

«Нехай світла пам’ять про невинно вбитих осниківчан живе в серцях наступних поколінь і зміцнює нашу віру, що зло ніколи не має перемогти.

Світла пам’ять!

Пам’ятаймо! Єднаймося!» – написали у Лановецькій міській раді.

Як стверджують деякі джерела, для участі у цій операції на допомогу роті капітана Фьорстера німецькі окупанти направили власівців. За іншими даними, це були залишки 101-го та 105-го поліцейських батальйонів, яких ще не відправили до білорусії.

За даними Вікіпедії, перша писемна згадка про село Осники датується 1545 роком.

На долю села випало не одне випробування. У 1629 році Осники спалили турецько-татарські нападники.

