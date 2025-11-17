Депутата Озернянської сільської ради притягнуто до відповідальності за недостовірне декларування.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Зборівським районним судом визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП діючого депутата Озернянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області. Він подав завідомо недостовірні відомості у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 та 2024 роки на суму, яка відрізняється від достовірних, на понад 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Забезпечував розгляд справи у суді першої інстанції начальник Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури.

Встановлено, що депутат Озернянської сільської ради Тернопільського району у щорічних деклараціях особи за 2023 та 2024 роки не відобразив нерухоме майно (земельні ділянки та нежитлову сільськогосподарську будівлю), тобто подав завідомо недостовірні дані.

Порушнику закону суд призначив покарання – штраф у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25 500,00 грн.

Рішення суду набрало законної сили.

Подобається це: Подобається Завантаження…