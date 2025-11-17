За сприяння навчально-наукового центру соціально-психологічної підтримки та резильєнтності ЗУНУ відбувся випуск другої групи програми перепідготовки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб за напрямом «Підприємництво» в межах проєкту TURBO «Реакція університетів на великі перешкоди: створення вищої освіти для реагування та управління суспільними кризами» став теплим завершенням спільного трьохмісячного шляху.

Три місяці інтенсивної роботи, навчання та саморозвитку – і ось учасники тримають у руках сертифікати, що символізують не лише здобуті знання, а й сміливість рухатися вперед, відкривати нові можливості, формувати власні ідеї й втілювати їх у життя.

До свята долучилися випускники попередньої групи. Вони прийшли підтримати нових учасників та поділитися своїм шляхом.

«Дякуємо кожному слухачеві за наполегливість, відкритість і бажання творити зміни.

Дякуємо партнерам – Університету Норд (Норвегія), Міжнародному фонду соціальної адаптації – за незмінну підтримку, віру в людей та силу спільних дій.

Ми не прощаємося. Ми лишаємося поруч, щоб і надалі підтримувати, надихати і допомагати», – зазначили в університеті.

Проєкт отримав фінансування від Європейського Союзу (ERASMUS-EDU-2023-CBHE) згідно Грантової угоди №101129315.

Координатором проєкту в Україні став Міжнародний фонд соціальної адаптації, президент якого (Володимир Рубцов) відвідав урочистості.

Також привітати та відзначити слухачів прийшли директор обласного центру зайнятості Микола Городецький, голова ГО “Освітні та соціальні ініціативи” Роман Кулик та його заступник – Володимир Угрин.

