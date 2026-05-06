Щоб тюльпани тішили пишним цвітінням наступного року, важливо правильно підготувати рослини до зими.

Як тільки цвітіння закінчується і пелюстки починають опадати, час видаляти відцвілі квіти, розповідає Mirror садівник Монті Дон.

“Якщо у вас на клумбах ростуть тюльпани, видаляйте суцвіття, коли вони відцвітуть. Це зупинить утворення насіння, і вся енергія піде на формування нових цибулин для цвітіння наступного року”, – каже він.

Для видалення відцвілих тюльпанів можна використовувати секатор, а можна просто відламати головку квітки і зламати руками не більше 2 см стебла. Садівник наголосив, що не потрібно зрізати все стебло до основи, краще його залишити на місці.

“Справа в тому, що стебло тюльпана здатне до фотосинтезу, що дозволяє йому виробляти енергію для цибулини. Якщо видалити більшу частину стебла, вироблення енергії знизиться”, – пояснює Дон.

Як пересаджувати тюльпани

Викопайте їх після цвітіння, покладіть на зберігання в сараї або гаражі і висадіть у ґрунт восени.

Восени цибулини тюльпанів найкраще садити з кінця жовтня і до початку зими. Для посадки викопайте ямку, яка втричі перевищує висоту цибулини, покладіть її туди загостреним кінцем догори і засипте землею. Цибулини тюльпанів слід садити на відстані не менше 8 см одна від одної.