Озимий часник вирощувати досить вигідно. Адже він добре переносить морози, стійкий до грибкових захворювань та може довго зберігатися.

До того ж, можна виростити величезні головки. Для цього слід дотримуватися певних порад, пише Gazeta.ua.

1. Не варто висаджувати зубчики відразу після розпушування ділянки. Досвідчені городники кажуть, що у такому випадку зростають дрібні цибулини. Вони непридатні для довгострокового зберігання. Тому ділянку під озимий часник слід ретельно перекопати приблизно за два тижні до висаджування.

2. Не варто садити озимий часник на тому самому місці, де він ріс раніше або там, де росла цибуля. Адже у цьому ґрунті залишилася велика кількість бактерій, що провокують різні захворювання. Для озимого часнику найкраще підходять ділянки, на яких раніше росли кабачки, огірки або капуста.

3. Не потрібно вносити свіжий гній, бо в ньому міститься велика кількість азоту, який сприяє зростанню бадилля та уповільнює формування голівки. Окрім того, може бути великий ризик грибкових хвороб. Озимий часник краще росте на легких і пухких ґрунтах, щоб розпушити ґрунт, краще вносити пісок або торф.

4. Зубки й насіння часнику краще обирати найбільших розмірів. Якщо посадити цибулину, що має лише 2-3 зубки, це вказує на звиродніння часнику. Тому від посадкового матеріалу низької якості не слід очікувати гарного врожаю.

5. Можна зубки часнику перед садінням обробити для знищення бактерій на поверхні. Для цього відібране насіння потрібно замочують у спеціальних розчинах. Можна, наприклад, занурити насіння на 25 хвилин до місткості із 1% мідним купоросом або в розчин деревного попелу. Для цього до 2 літрів води насипають склянку попелу та кип’ятять впродовж пів години. Насіння слід помістити до такого розчину на 1,5-2 години.

6. Коли підготовчі роботи завершено, на ділянці роблять ряди на відстані 20-25 см. Садити часник потрібно на відстані не менше 10 см. Щоб він не вимерз взимку, глибина має бути такою, щоб згори насіння товщина ґрунтового шару була не менше 5 см. Не варто сильно вдавлювати зубчики в землю, адже це перешкоджає швидкому розвитку кореневої системи.

7. У регіонах із холодним кліматом ділянку із озимим часником краще додатково вкрити соломою, сіном або тирсою.

