У жалобі Лановецька громада. Майже рік вважали зниклим безвісти захисника Віктора Зиска. Стало відомо: Віктор загинув у листопаді 2024-го на Покровському напрямку. Світла пам’ять і вічна шана українському Воїну!

«Пекельне жорно війни вкотре завдало болісного удару Лановецькій громаді. Ще одна трагічна звістка – на полі бою 25 листопада 2024 року загинув наш земляк, солдат-кулеметник Віктор Зиско, якому було лише 40 років.

Із листопада 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. Та, на превеликий жаль, стало відомо, що відданий військовій присязі на вірність українському народові, виявивши стійкість та мужність, Віктор загинув, отримавши поранення несумісні з життям, у районі населеного пункту Петрівка Покровського району Донецької області.

Схиляємо голови в скорботі.

Щирі співчуття рідним і близьким.

Світла пам’ять і вічна шана Герою Віктору!» – написали у Лановецькій міській раді.

