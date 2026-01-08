Ветеранів Тернопільщини запрошують на футзальний чемпіонат області
У неділю, 11 січня, в тернопільській ЗОШ №26 відбуватиметься чемпіонат Тернопільської області з футзалу серед ветеранських команд у найстаршій віковій категорії 65 років.
Початок змагань о 9 годині.
Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини
До участі в чемпіонаті запрошуються ветеранські колективи Тернопільщини.
Телефон для довідок: +380971682582 (Іван Сокіл, голова комітету ветеранського футболу АФТ).
Варто нагадати, у 2025 році в цій віковий категорії змагалося чотири команди, а перемогу здобув тернопільський «Євроінтер’єр», котрий випередив лише за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів «Ветеран» з Ланівців.
Чемпіонат Тернопільської області з футзалу серед ветеранських команд проводитиметься у шести вікових категоріях – 40, 45, 50, 55, 60 та 65 років.