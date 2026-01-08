У неділю, 11 січня, в тернопільській ЗОШ №26 відбуватиметься чемпіонат Тернопільської області з футзалу серед ветеранських команд у найстаршій віковій категорії 65 років.

Початок змагань о 9 годині.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини

До участі в чемпіонаті запрошуються ветеранські колективи Тернопільщини.

Телефон для довідок: +380971682582 (Іван Сокіл, голова комітету ветеранського футболу АФТ).

Варто нагадати, у 2025 році в цій віковий категорії змагалося чотири команди, а перемогу здобув тернопільський «Євроінтер’єр», котрий випередив лише за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів «Ветеран» з Ланівців.

Чемпіонат Тернопільської області з футзалу серед ветеранських команд проводитиметься у шести вікових категоріях – 40, 45, 50, 55, 60 та 65 років.

Подобається це: Подобається Завантаження…