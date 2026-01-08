Ще одне молоде життя згоріло у полум’ї страшної війни. На Сумщині прийняв останній бій Андрій Слобода зі Збаража. Андрій захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення російського агресора. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Із скорботою сповіщаємо, що ворог забрав ще одне молоде життя.

У бою поблизу села Дмитрівка, що на Сумщині, 4 січня цього року загинув збаражанин Андрій Слобода, 1998 р. н.

Старший солдат служив з перших днів повномасштабного вторгнення російського агресора, був водієм-механіком евакуаційного відділення ремонтної роти.

Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна, поділяємо з ними невимовний біль цієї непоправної втрати.

Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 9 січня, о 13 годині.

Після спільної молитви колона попрямує до оселі воїна, де відбудеться панахида, далі – до церкви.

Маршрут траурного кортежу:

с. Чернихівці – Сквер Героїв – вул. Заводська – церква святих верховних апостолів Петра і Павла, що у селищі цукрозаводу.

Чин похорону відбудеться наступного дня – у суботу, 10 січня, об 11 годині.

Просимо прийти і віддати належну шану мужньому Герою, який стійко обороняв Україну від нападника та віддав життя за кожного з нас», – написав збаразький міський голова Роман Полікровський.

