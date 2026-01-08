На щиті повертається Андрій Слобода з Тернопільщини: захищав Україну з перших днів війни
Ще одне молоде життя згоріло у полум’ї страшної війни. На Сумщині прийняв останній бій Андрій Слобода зі Збаража. Андрій захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення російського агресора. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!
«Із скорботою сповіщаємо, що ворог забрав ще одне молоде життя.
У бою поблизу села Дмитрівка, що на Сумщині, 4 січня цього року загинув збаражанин Андрій Слобода, 1998 р. н.
Старший солдат служив з перших днів повномасштабного вторгнення російського агресора, був водієм-механіком евакуаційного відділення ремонтної роти.
Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна, поділяємо з ними невимовний біль цієї непоправної втрати.
Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 9 січня, о 13 годині.
Після спільної молитви колона попрямує до оселі воїна, де відбудеться панахида, далі – до церкви.
Маршрут траурного кортежу:
с. Чернихівці – Сквер Героїв – вул. Заводська – церква святих верховних апостолів Петра і Павла, що у селищі цукрозаводу.
Чин похорону відбудеться наступного дня – у суботу, 10 січня, об 11 годині.
Просимо прийти і віддати належну шану мужньому Герою, який стійко обороняв Україну від нападника та віддав життя за кожного з нас», – написав збаразький міський голова Роман Полікровський.