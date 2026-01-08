Попри складні погодні умови, громадський транспорт у Тернополі працює у штатному режимі. Сьогодні, 8 січня, на маршрути міста виїхало 111 автобусів та 30 тролейбусів.

Як повідомив начальник управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради Олег Вітрук, через затори у пікові години можливі незначні затримки в русі громадського транспорту. Водночас критичних збоїв у перевезенні пасажирів не зафіксовано.

Також на окремих вулицях у місті виникали проблеми з рухом через великогабаритний транспорт, який ускладнював проїзд. Зокрема, випадки блокування руху було зафіксовано на вулиці Текстильній, проспекті Злуки та на Збаразькому кільці. Проте ситуацію вдалося швидко врегулювати.

Для зручності тернополяни можуть відстежувати рух транспорту в режимі реального часу за допомогою мобільного додатку «е-Тернопіль» у розділі «деТранспорт». Це дозволить краще спланувати поїздки містом. Для цього необхідно завантажити застосунок «е-Тернопіль» на операційній системі Android або на iOS.

Вкотре закликаємо тернополян не залишати приватні автомобілі припаркованими вздовж проїжджої частини. Це унеможливлює якісне прибирання снігу та суттєво звужує проїжджу частину, знижуючи пропускну здатність вулиць.

Фото: Семен Млинко.

