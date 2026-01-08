Дізнавачі Бережанського відділу поліції скерували до суду кримінальне провадження щодо жителя Козівської громади, якому інкримінують частину 1 статті 182 Кримінального кодексу України. Чоловік встановив камеру спостереження у літній кухні сусідів і записував відео, коли 21-річна дівчина приймала душ.



Невідомий пристрій, що виднівся з вентиляційної шахти, побачила сама потерпіла. Вона й повідомила про це поліцейських. Виїхавши на місце події, оперативники Бережанського відділу поліції вилучили камеру відеоспостереження.



У ході досудового розслідування було встановлено, що технічний комплекс прихованого відеоспостереження потайки розмістив сусід заявниці. Камера була спрямував на душову зону, що дало зловмисникові можливість незаконно спостерігати за 21-річною дівчиною. Фото та відеозображення з камери передавалися через мережу на телефон фігуранта.



Під час проведення експертиз фахівцям вдалося відновити файли, які підозрюваний, намагаючись приховати сліди злочину, видалив зі свого мобільного пристрою.



Як зазначили в обласній поліції, за незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації фігурантові загрожує штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; або виправні роботи на строк до 2 років; або пробаційний нагляд на строк до 3 років; або обмеження волі на той самий строк.





