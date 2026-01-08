9 січня в області – хмарно з проясненнями. Вночі часом сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Хуртовина. Температура повітря впродовж доби 8-13 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі буде хмарно. Вранці продовжиться нічний дрібний сніг, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Хуртовина. Температура повітря впродовж доби 8-10 градусів морозу.

