Не витримують серця Героїв через побачене та пережите на війні. Внаслідок серцевого нападу помер Леонід Зиско із міста Ланівці. Більше трьох років Леонід боронив Україну та кожного з нас… Осиротіли дружина, донька та син… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Лановецька громада у скорботі: перестало битися серце солдата Леоніда Зиска.

З глибоким сумом повідомляємо про гірку втрату для Лановецької громади. Внаслідок серцевого нападу помер солдат Леонід Зиско із м.Ланівці.

Розділяємо біль втрати й схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя», – написали у Лановецькій міськраді.

Леся Хлопась: «Світла і вічна пам’ять воїну Леоніду. Щирі співчуття родинам Зиско, Сташук, Гусарів. Нехай Господь допоможе вам перенести цю важку втрату».

Тамара Усік: «Вічна пам’ять і доземний уклін тобі, Герою, який більше трьох років боронив нас, нашу Україну. Царство йому Небесне і спокій його душі. Рідним мої щирі співчуття. Нехай Господь тримає вас в своїй опіці».

Svitlana Romanyuk: «Світла пам’ять про тебе, Льоня. Так шкода… не має слів щоб передати біль. Спочивай з Богом, дорогенький. Щирі співчуття дружині, дітям, родичам».

Маргарита Стельмах: «Світла пам’ять і легких хмаринок тобі, Льоня. Щирі співчуття, Лєночка, тобі і твоїм рідним. Тримайся дорогенька».

Наталія Вонсяк: «Щирі співчуття дружині, дочці, сину, родині. Світла пам’ять, низький уклін. Вічна шана, Царство Небесне!».

