Перестало битися серце Леоніда Зиска з Тернопільщини: захищав Україну більше трьох років
Не витримують серця Героїв через побачене та пережите на війні. Внаслідок серцевого нападу помер Леонід Зиско із міста Ланівці. Більше трьох років Леонід боронив Україну та кожного з нас… Осиротіли дружина, донька та син… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!
«Лановецька громада у скорботі: перестало битися серце солдата Леоніда Зиска.
З глибоким сумом повідомляємо про гірку втрату для Лановецької громади. Внаслідок серцевого нападу помер солдат Леонід Зиско із м.Ланівці.
Розділяємо біль втрати й схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя», – написали у Лановецькій міськраді.
Леся Хлопась: «Світла і вічна пам’ять воїну Леоніду. Щирі співчуття родинам Зиско, Сташук, Гусарів. Нехай Господь допоможе вам перенести цю важку втрату».
Тамара Усік: «Вічна пам’ять і доземний уклін тобі, Герою, який більше трьох років боронив нас, нашу Україну. Царство йому Небесне і спокій його душі. Рідним мої щирі співчуття. Нехай Господь тримає вас в своїй опіці».
Svitlana Romanyuk: «Світла пам’ять про тебе, Льоня. Так шкода… не має слів щоб передати біль. Спочивай з Богом, дорогенький. Щирі співчуття дружині, дітям, родичам».
Маргарита Стельмах: «Світла пам’ять і легких хмаринок тобі, Льоня. Щирі співчуття, Лєночка, тобі і твоїм рідним. Тримайся дорогенька».
Наталія Вонсяк: «Щирі співчуття дружині, дочці, сину, родині. Світла пам’ять, низький уклін. Вічна шана, Царство Небесне!».