Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури подали позов в інтересах держави до Борщівської міської ради з вимогою повернути у державну власність 8 га земель природно-заповідного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори встановили, що вказана ділянка розташована в межах НПП «Дністровський каньйон» та охоплює геологічну пам’ятку природи загальнодержавного значення — печеру «Кришталева».

Попри особливий статус землі, вона була незаконно оформлена як ділянка лісогосподарського призначення та зареєстрована як комунальна власність. Надалі міська рада, не маючи на це повноважень, передала заповідну територію у постійне користування КП «Борщівський комунальник».

У судовому порядку прокурори вимагають: скасувати рішення міської ради та державну реєстрацію прав на землю; виключити відомості про ділянку з Державного земельного кадастру; зобов’язати комунальне підприємство повернути землю державі.

Позов подано з метою попередити нецільове використання та втрату об’єктів природно-заповідного фонду.

Господарський суд відкрив провадження у справі.

Подобається це: Подобається Завантаження…