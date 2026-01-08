Енергетики закликають мешканців області не підходити до обірваних електропроводів — це смертельно небезпечно.

На Тернопільщині 8-9 січня сніжитиме протягом усієї доби. Синоптики також прогнозують сильні пориви вітру.

“Налипання снігу, хуртовини та сильний вітер можуть призвести до аварійних пошкоджень електромереж, тож поспішаємо застерегти. Будьте обережні поблизу дерев та ліній електропередачі”, — повідомили в АТ “Тернопільобленерго”.

У разі виявлення обірваного проводу звертайтесь до колцентру обленерго за номером 0-800-40-90-40.

“Наближатися до обірваного проводу ближче, ніж на 8 метрів – це смертельно небезпечно”, — застерегли енергетики.

Дізнатися про відключення, очікуваний час відновлення розподілу електроенергії можна на сайті обленерго у розділі «Планові/поточні відключення» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/breakPlan.

