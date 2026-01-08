7 січня о 19:49 у селі Біла Тернопільського району виникла пожежа в двоповерховому приватному складському приміщенні.

Площа пожежі становила близько 150 кв. м. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Тернопільській області.

“Вогнем частково знищено покриття будівлі, речі побутового вжитку та офісні меблі, пошкоджено облицювання стін”, — зазначили у рятувальній службі.

Завдяки злагодженим діям підрозділів ДСНС врятовано одну будівлю та п’ять одиниць техніки — чотири комбайни і вантажний автомобіль.

До ліквідації пожежі залучали шість пожежно-рятувальних автомобілів, автодрабину, автомобіль газодимозахисної служби та штабний автомобіль.

Причину виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків з’ясовують.

