Біля Тернополя рятувальники загасили масштабну пожежу на складах
7 січня о 19:49 у селі Біла Тернопільського району виникла пожежа в двоповерховому приватному складському приміщенні.
Площа пожежі становила близько 150 кв. м. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Тернопільській області.
“Вогнем частково знищено покриття будівлі, речі побутового вжитку та офісні меблі, пошкоджено облицювання стін”, — зазначили у рятувальній службі.
Завдяки злагодженим діям підрозділів ДСНС врятовано одну будівлю та п’ять одиниць техніки — чотири комбайни і вантажний автомобіль.
До ліквідації пожежі залучали шість пожежно-рятувальних автомобілів, автодрабину, автомобіль газодимозахисної служби та штабний автомобіль.
Причину виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків з’ясовують.