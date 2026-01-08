Як і попереджали синоптики, цієї ночі на Тернопільщині добряче сніжило. Дороги краю замело. Чимало водіїв і пішоходів уже зіткнулися з проблемами.

Не став винятком і Тернопіль. Найбільше потопають у снігу двори і прибудинкові дороги.

Чимало машин уже потрапили у снігову пастку.

“Комунальники працюють цілодобово, але снігопад настільки сильний, що дороги одразу знову замітає. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки по Україні та частині Європи. В першу чергу чистимо вулиці, де їздить громадський транспорт, та головні дороги”, – написав міський голова Сергій Надал на своїй сторінці у фейсбуці.

Також у міськраді закликали керівників ОСББ та управителів будинків подбати про прибирання снігу біля своїх будинків, у дворах, біля під’їздів.

Хто за що відповідає, можна подивитись на карті: https://ternopilcity.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=94d08549c4bf426e9fa8f169c4ffcf6e

У міськраді зазначили, що через таку погоду можуть бути проблеми з транспортом на деяких вулицях і навіть зі світлом.

Про нерозчищені та критичні ділянки можна повідомити на гарячу лінію міської ради: 1580, +380674472919, 0800303522 або надіслати фото у Viber на номер 067 447 32 78 муніципальної поліції.

