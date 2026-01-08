Запаси крові мають властивість швидко вичерпуватися, а потреба в ній є щодня – для поранених військових, важкохворих пацієнтів, людей після операцій та у критичних станах.

«Якщо ви давно планували стати донором – це саме той момент.

Якщо здаєте кров регулярно – дякуємо, ви тримаєте донорську систему», – зазначили у Тернопільському центрі крові.

Бажаючих стати донорами чекають у Тернопільському обласному центрі служби крові, за адресою: вул. Клінічна, 8.

Прийом донорів з 08:00 до 13:00.

