Скорботну звістку з фронту отримала ще одна родина. Від травм, отриманих під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині, відійшов у Вічність Дмитро Андрусик. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Навіки залишився в строю захисників України наш земляк Андрусик Дмитро Степанович.

Воїн помер 1 січня 2026 року від травм, отриманих під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

