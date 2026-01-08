У Небесному строю: війна обірвала життя Дмитра Андрусика з Тернопільщини
Скорботну звістку з фронту отримала ще одна родина. Від травм, отриманих під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині, відійшов у Вічність Дмитро Андрусик. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!
«Навіки залишився в строю захисників України наш земляк Андрусик Дмитро Степанович.
Воїн помер 1 січня 2026 року від травм, отриманих під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області.
Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.
Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.