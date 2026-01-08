На Театральному майдані Тернополя ще можна відвідати різдвяну шопку. Вона буде доступна для огляду до 18 січня, повідомили в ТМР.

Ця композиція щороку з’являється напередодні різдвяно-новорічних свят і для багатьох містян стала символом святкового періоду. Тернополяни та гості міста можуть не лише насолодитися святковою композицією, а й зробити фото на пам’ять.

Також до 18 січня буде доступна новорічна інсталяція з цифрами «2026», що розміщена на Майдані Волі, де теж можна зробити яскраві світлини.

