Кошти, сплачені у вигляді військового збору, напряму трансформуються у спорядження та ресурси для захисників: сучасні дрони, амуніцію, пальне, боєкомплекти. Саме ці фінансові надходження є надійним тилом для української армії та посилюють обороноздатність держави.

За підсумками 2025 року громадяни та бізнес регіону спрямували до держбюджету 2 млрд 356,1 млн гривень військового збору. Це – у 3,5 раза перевищує показник попереднього року та становить приріст майже 1,7 млрд гривень, повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

