Іван Каськів із села Козаччина Борщівської громади був добрим сином, турботливим чоловіком, батьком, дідусем, вірним другом, патріотом. Іван – учасник АТО, який з перших днів повномасштабної війни приєднався до побратимів та продовжив боротьбу з російськими окупантами. Загинув на Запоріжжі. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«Клята війна знову і знову продовжує забирати життя найкращих українських синів, приносячи у їхні домівки смуток та сльози.

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу 5 січня 2026 року, внаслідок вогневого ураження боєприпасом поблизу н.п. Новомиколаївка Запорізької області, загинув сержант Каськів Іван Йосифович, 1970 року народження, житель села Козаччина Борщівської територіальної громади, учасник АТО, який з перших днів повномасштабної війни приєднався до побратимів та продовжив боротьбу з клятим ворогом.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну Івану, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!» – пише Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

«І знову важка втрата в Борщівській громаді. Легіон небесного воїнства поповнив ще один наш земляк. На щиті, додому повертається воїн-Герой Іван КАСЬКІВ, 28.02.1970 р.н., житель села Козаччина, який загинув 5.01.2026 р. внаслідок вогневого ураження боєприпасом поблизу н.п. Новомиколаївка, Запорізької області.

Він був добрим сином, турботливим чоловіком, батьком, дідусем, вірним другом.

Енергійний, дружелюбний, завжди готовий підставити плече допомоги – таким Іван назавжди залишився у пам’яті всіх, хто його знав.

Герої не вмирають – вони живі, доки жива пам’ять про них…

Вічна пам’ять і слава українському воїну-Герою, Івану, який захищав Україну та кожного з нас…

Інформацію про зустріч тіла та чин похорону повідомимо додатково», – йдеться у дописі Борщівської міської ради.

