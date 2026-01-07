Резерв+ стає ще зручнішим: розширено сервіс сповіщень
Резерв+ стає ще зручнішим, інформує Міноборони України.
Застосунок Резерв+ продовжує розвиватися як зрозумілий канал зв’язку між державою та військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів – push-сповіщення, щоб ви завжди були в курсі змін свого статусу.
Про що вже надходять сповіщення в Резерв+
• подання та зняття з розшуку
• порушення військового обліку та штрафи
• оновлення Резерв ID
• оновлення та отримання даних
• відстрочка або бронювання
• електронне направлення на ВЛК
Нова функція
Тепер можна увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки поштою. Це допоможе заздалегідь дізнатися, що ТЦК та СП надіслав рекомендований лист через Укрпошту, і підготуватися до його отримання.
Важливо
• push-сповіщення — не повістка, а лише інформування
• прочитання сповіщення не вважається врученням повістки
• функція добровільна — її можна вмикати й вимикати в налаштуваннях
• у сповіщенні вказані дата та час явки до ТЦК та СП
• порядок надсилання повісток не змінився — вони надсилаються у паперовому вигляді через Укрпошту
Що далі
Протягом кварталу в Резерв+ з’являться сповіщення про:
• взяття на облік
• зняття з обліку
• виключення з обліку
• скасування відстрочки
Резерв+ менше сюрпризів, більше передбачуваності
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.