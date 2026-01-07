Резерв+ стає ще зручнішим, інформує Міноборони України.

Застосунок Резерв+ продовжує розвиватися як зрозумілий канал зв’язку між державою та військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів – push-сповіщення, щоб ви завжди були в курсі змін свого статусу.

Про що вже надходять сповіщення в Резерв+

• подання та зняття з розшуку

• порушення військового обліку та штрафи

• оновлення Резерв ID

• оновлення та отримання даних

• відстрочка або бронювання

• електронне направлення на ВЛК

Нова функція

Тепер можна увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки поштою. Це допоможе заздалегідь дізнатися, що ТЦК та СП надіслав рекомендований лист через Укрпошту, і підготуватися до його отримання.

Важливо

• push-сповіщення — не повістка, а лише інформування

• прочитання сповіщення не вважається врученням повістки

• функція добровільна — її можна вмикати й вимикати в налаштуваннях

• у сповіщенні вказані дата та час явки до ТЦК та СП

• порядок надсилання повісток не змінився — вони надсилаються у паперовому вигляді через Укрпошту

Що далі

Протягом кварталу в Резерв+ з’являться сповіщення про:

• взяття на облік

• зняття з обліку

• виключення з обліку

• скасування відстрочки

Резерв+ менше сюрпризів, більше передбачуваності

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

