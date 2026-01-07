До поліції надійшла заява від жительки одного з міст Тернопільського району 1976 року народження, про те, що вона стала жертвою інтернет-шахрайства.



За словами заявниці, невідома особа під приводом надання нібито державних виплат для оплати комунальних послуг за програмою «Тепла зима» надіслала фішингове посилання.



Перейшовши за ним та ввівши конфіденційні банківські дані, потерпіла втратила грошові кошти в сумі 63 968 гривень, які були списані з її банківської картки.



За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та вживають заходів для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення.



Відомості внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.





