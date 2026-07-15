Відійшов у Вічність захисник із Тернопільщини Володимир Мартинів
Перестало битися серце захисника Володимира Мартиніва. Воїн помер у Харківській області внаслідок захворювання. Вічна пам’ять та шана!
«Пішов до лав небесних захисників наш земляк Мартинів Володимир Ігорович.
Воїн помер 13 липня у Харківській області внаслідок захворювання.
Щирі співчуття рідним та близьким Героя. Нехай Господь дає сили пережити це горе.
Вічна пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя сЕргій Надал.