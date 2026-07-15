За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Тернопільської обласної та окружної прокуратур повідомлено про підозру 64-річному тернополянину у злочинах щодо двох малолітніх дівчат. Йому інкримінують зґвалтування і вчинення насильницьких дій сексуального характеру(ч. 4 ст. 152 та ч. 4 ст. 153 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, 9 липня близько 17:30 у лісосмузі мікрорайону Тернополя 64-річний місцевий житель скоїв щодо дітей сексуальне насильство. Потерпілим 10 і 12 років.

Нетверезий працівник котельні – колишній пастор однієї з релігійних організацій Тернополя пішов слідом за дівчатками, що прямували стежкою через лісосмугу на околиці міста. Він пообіцяв їм гроші та свій мобільний телефон за проведений з ним час. Чоловік, усвідомлюючи малолітній вік дітей, вчинив наругу над ними.

Дівчата знімали дії зловмисника на мобільний телефон, який він віддав їм як обіцяну плату. Наступного дня родич дітей помітив новий ґаджет і відеозапис злочину на ньому і звернувся до правоохоронців.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Розслідування здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області.