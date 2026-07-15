До співробітників відділу поліції звернулася жителька Тернопільської області 1978 року народження. Жінка повідомила, що знайшла оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi L200, який нібито перебував у Республіці Польща.



Під час спілкування продавець переконав її здійснити передоплату за транспортний засіб. Упродовж декількох днів потерпіла перерахувала через сервіс переказу коштів однієї з поштових компаній 15 678 гривень на банківську картку, а також ще 19 000 гривень на вказаний шахраєм банківський рахунок. Загальна сума збитків склала 34 678 гривень.



Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а обіцяний автомобіль покупчиня так і не отримала. Усвідомивши, що стала жертвою шахрайства, жінка звернулася до поліції.



За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до злочину.



Поліцейські вкотре нагадують громадянам: купуючи транспортні засоби через інтернет, не погоджуйтеся на повну чи часткову передоплату незнайомим продавцям.



Перевіряйте інформацію про продавця, документи на автомобіль та, за можливості, користуйтеся безпечними сервісами купівлі-продажу або здійснюйте оплату лише після особистого огляду транспортного засобу.



Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.





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