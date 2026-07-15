Ні Mitsubishi, ні грошей: жителька Тернопільщини хотіла купити авто за кордоном, але натрапила на аферистів
До співробітників відділу поліції звернулася жителька Тернопільської області 1978 року народження. Жінка повідомила, що знайшла оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi L200, який нібито перебував у Республіці Польща.
Під час спілкування продавець переконав її здійснити передоплату за транспортний засіб. Упродовж декількох днів потерпіла перерахувала через сервіс переказу коштів однієї з поштових компаній 15 678 гривень на банківську картку, а також ще 19 000 гривень на вказаний шахраєм банківський рахунок. Загальна сума збитків склала 34 678 гривень.
Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а обіцяний автомобіль покупчиня так і не отримала. Усвідомивши, що стала жертвою шахрайства, жінка звернулася до поліції.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до злочину.
Поліцейські вкотре нагадують громадянам: купуючи транспортні засоби через інтернет, не погоджуйтеся на повну чи часткову передоплату незнайомим продавцям.
Перевіряйте інформацію про продавця, документи на автомобіль та, за можливості, користуйтеся безпечними сервісами купівлі-продажу або здійснюйте оплату лише після особистого огляду транспортного засобу.
Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.