У рамках Erasmus+ Staff Mobility for Training міжнародного проєкту Erasmus+ KA171 (2023-1-IE02-KA171-HED-000142730) завідувач кафедри економіки та глобалістики, д.е.н., професор Віктор Козюк та проф. кафедри економіки та глобалістики, д.е.н., професор Олександр Длугопольський пройшли наукове стажування на кафедрі економіки факультету соціальних наук і філософії Trinity College Dublin, Ірландія (https://www.tcd.ie/economics/about-us/people/academic-staff/).

Dr. Maylis Avaro ознайомила науковців ЗУНУ з особливостями побудови економічних програм бакалаврського, магістерського та PhD рівнів в університеті, окресилила рамки майбутніх наукових досліджень з фокусом на монетарну політику та економічну історію.

Dr. Gustav Fredriksson проконсультував щодо досліджень у сфері сталого розвитку, кліматичних змін, які перебувають на порядку денному багатьох науковців кафедри, обговорив з професурою ЗУНУ спільні дослідження і можливості в рамках проєктної роботи.

Dr. Davide Romelli звернув увагу на важливість досліджень центробанків та свої відомі напрацювання в цій сфері, ознайомив із розробленим ним індексом незалежності монетарних інститутів, визначив напрями наукової співпраці на перспективу.

Dr. Marvin Suesse поділився особливостями вступу студентів в Trinity College Dublin, розставив акценти щодо вимог до наукових публікацій викладачів та дослідників, формування ними індивідуальних наукових треків. Dr. Vitaliia Yaremko обговорила підходи до визнання наукових здобутків, вимоги до персоналу та студентів, поділилася власними напрацюваннями у сфері економічної історії.

Загалом, науковий тиджень був насичений не лише змістовною роботою, вивченням ресурсів та можливостей, які надає Trinity College Dublin, але й цікавим неформальним нетворкінгом, без якого неможлива стійка і тривала кооперація.