Порушення правил дорожнього руху – основна причина аварій, які трапилися на дорогах Тернополя та області 14 липня. Трьох людей з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладів, повідлмили в обласній поліції.



У Тернополі близько 8 ранку водій Nissan Terrano, рухаючись вулицею Протасевича в напрямку вулиці Степана Будного, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із автомобілем Man, який їхав попереду. У результаті удару до лікарні з забоями звернувся пасажир легкового авто.



Про дорожньо-транспортну пригоду в селищі Залізці об 11:16 на спецлінію поліції повідомив неповнолітній. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що заявник, керуючи мотоциклом Viper V250F-2, збив пішохода. Потеріпилий – житель Залозецької територіальної громади, 1952 року народження, переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Чоловіка госпіталізували.



Аварію з травмованими зареєстрували працівники поліції в селі Чистилів. О 17:59 водій автомобіля NISSAN ROGUE не впорався із керуванням та з’їхав у кювет. Його з переломами та іншими тілесними ушкодженнями доправили до медзакладу.



У всіх кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод встановлять слідчі поліції.





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