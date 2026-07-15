Слідчі відділення поліції №3 міста Теребовлі завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо обвинуваченого у шахрайстві 42-річного уродженця Миколаєва. Зловмисник, видаючи себе за волонтера, увійшов у довіру до 79-річної жительки села Соснів, чий син вважається безвісти зниклим на війні, і запевнив, що допоможе повернути його з полону.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на початку червня цього року до жительки Золотниківської громади приїхав невідомий чоловік і розповів про те, що її син у полоні та має важкі поранення. Аби вилікувати його, а згодом повернути додому – потрібні гроші.



Пенсіонерка повірила незнайомцеві, адже той назвався волонтером і навіть показав посвідчення. Без роздумів віддала кошти, які начебто потрібні були на лікування сина – дві тисячі доларів та 70 тисяч гривень.



Теребовлянським оперативникам наступного дня вдалося затримати фігуранта. Підозрюваним виявився 42-річний житель Миколаєва. До слова, зловмисник багато разів уже був судимий за шахрайські схеми. Наразі він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі, очікуючи на вирок суду.



Фігуранта звинувачено у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 – шахрайство, скоєне повторно. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

