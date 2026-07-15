Уже восени в Україні з’явиться нова банкнота номіналом 2 000 гривень. Це перше поповнення банкнотного ряду за останні сім років. Чому Національний банк ухвалив таке рішення та як виглядатиме купюра – розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Кому присвячена купюра

На лицьовому боці нової банкноти розмістили портрет поета-шістдесятника Василя Стуса, а на зворотному – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався.

“Нова банкнота вшановує не лише життєвий шлях Василя Стуса, а й усіх його однодумців та дух тогочасної епохи українського морального спротиву. На ній немає жодного випадкового елементу, її можна читати як книгу. Ви побачите елементи, натхненні мозаїками Алли Горської. Наприклад, образ сокола-боривітра, взятого із її легендарного маріупольського панно”, – розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Також на банкноті використано рядок із поезії Стуса, написаної в ув’язненні: “І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве”.

Коли з’явиться в гаманцях українців

Нова банкнота надійде в обіг 4 вересня 2026 року. “Саме 4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму “Тіні забутих предків” у київському кінотеатрі “Україна” Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в срср відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув’язненні у таборі особливого режиму”, – пояснив Андрій Пишний.

Зміни в економіці

Як пояснюють у Національному банку, банкнотний ряд оновлюють через зміни в економіці країни. За сім років, що минули після введення банкноти номіналом 1 000 гривень, середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін, за індексом інфляції, – удвічі. Якщо у 2019 році для виплати середньомісячної зарплати було достатньо 10 банкнот номіналом 1 000 гривень, то у 2026-му для цього потрібно вже понад 30 таких купюр.

Ще одна причина – значне зростання обсягу готівки в обігу. Якщо у 2019 році він становив майже 390 млрд гривень, то станом на 1 липня 2026 року перевищив 970 млрд гривень. Попит на готівку зріс, зокрема, через потреби воєнного часу. А її доступність особливо важлива для мешканців прифронтових громад. Адже через відсутність стабільного зв’язку там не завжди можна розрахуватися карткою.

Крім того, нині понад 55% гривневої маси припадає на банкноти номіналом 1 000. У НБУ зазначають, що у світовій практиці центральних банків це є одним із показників, що настав час вводити банкноту вищого номіналу.

Зручність у користуванні

Регулятор наголошує, що нова банкнота матиме переваги як для держави, так і для банків, бізнесу та людей. Для держави це – менші витрати на виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення та зберігання готівки, адже для проведення тих самих операцій знадобиться менше банкнот. Банки зможуть швидше забезпечувати клієнтів готівкою та оптимізувати касові процеси.

Для торгівлі й бізнесу нова купюра має спростити розрахунки та зменшити навантаження на працівників. А людям обіцяють зручність у використанні та зберіганні коштів.



Посилений захист від підробок

Банкнота 2 000 гривень виконана в дизайні модифікованої серії зразка 2014-2019 років. Вона відрізнятиметься від інших купюр за розміром і кольором, що допоможе легко визначити її номінал. Крім того, має понад 20 ступенів захисту – від спеціальних елементів паперу до сучасних поліграфічних технологій, які ускладнюють підроблення.