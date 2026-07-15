Першу виїзну донацію провели в Шумську.

До доброї справи долучилися 63 донори. Разом вдалося заготовити понад 28 літрів крові, яка допоможе рятувати життя поранених військових і цивільних.

«Щиро дякуємо кожному, хто знайшов час і став донором. Саме завдяки таким людям запас крові поповнюється, а пацієнти отримують шанс на одужання», – написали у Тернопільському центрі крові.

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