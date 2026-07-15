Тарас Катинський став на захист України ще у 2019-му. Молоденький Воїн пройшов усе пекло війни. Надійний побратим, справжній патріот, люблячий син і брат. Тарасові назавжди буде лише 29 років. Вічна пам’ять Герою! Легких небесних хмарин тобі, Тарасе!

Нагірянська сільська рада з глибоким сумом повідомляє про непоправну втрату – у боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель села Стара Ягільниця, молодший сержант Катинський Тарас Богданович.

Тарас Богданович Катинський народився 2 квітня 1997 року та все своє життя був пов’язаний із рідним селом Стара Ягільниця на Чортківщині. Вірний військовій присязі та українському народові, він став на захист Батьківщини ще у 2019 році та протягом багатьох років мужньо виконував свій військовий обов’язок.

Проходив службу на посаді старшого стрільця-оператора. За час служби проявив себе як відданий воїн, надійний побратим та справжній патріот своєї держави.

Особливим символом незламності родини Катинських є те, що старший брат Тараса сьогодні також продовжує захищати Україну в лавах Сил оборони.

12 липня 2026 року, під час виконання бойового завдання, Тарас Катинський загинув поблизу населеного пункту Лугівка Охтирського району Сумської області. Йому було лише 29 років.

«Життя Тараса обірвалося на передовій, але пам’ять про його мужність, жертовність та любов до рідної землі житиме в серцях усіх, хто його знав. Для Нагірянської громади це важка та болюча втрата. Україна втратила ще одного свого вірного сина, який до останнього подиху стояв на захисті її свободи та незалежності.

Нагірянська сільська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття батькам, братові, рідним, близьким та побратимам полеглого Захисника. Схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна пам’ять, честь і слава Герою України – Тарасу Катинському», – повідомили у Нагірянській сільській раді.

У п’ятницю, 17 липня о 13:00 – зустріч полеглого Героя на подвір’ї Собору святих апостолів Петра і Павла. 19:00 – парастас у родинному домі полеглого.

Субота, 18 липня, 13:00 – чин похорону та прощання з Воїном-Героєм.