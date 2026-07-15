Cтуденти Західноукраїнського національного університету ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина кафедри міжнародних економічних відносин – Грех Вікторія, Дмитрик Михайло та Гроховська Ілона – мали чудову можливість взяти участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ та навчатися в Нідерландах.

Участь у програмі стала для молоді безцінним досвідом. Протягом навчання студенти не лише здобули нові знання та навички, а й познайомилися з людьми з різних країн, відкрили для себе нову культуру та отримали безліч незабутніх вражень.

Цей обмін допоміг їм стати більш самостійними, відповідальними та впевненими у власних силах. Вони навчилися адаптуватися до нового середовища, працювати в міжнародних командах, удосконалили знання англійської мови та по-іншому поглянули на навчальний процес.

Особливо запам’яталося повсякденне життя в Нідерландах, де велосипед є невід’ємною частиною культури. Саме він став основним видом транспорту. Студенти щодня їздили на навчання, відкривали для себе нові куточки міста, подорожували мальовничими маршрутами та проводили незабутні вечори.

Для студентів ЗУНУ Erasmus+ став набагато більшим, ніж просто навчання за кордоном. Це був період особистісного розвитку, нових можливостей, дружби та відкриттів.

Учасники академічної мобільності щиро вдячні колективу кафедри міжнародних економічних відносин ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина та всім, хто долучився до організації цієї програми, за можливість отримати такий цінний досвід. Здобуті знання, нові знайомства та незабутні спогади залишаться зі студентами на все життя.