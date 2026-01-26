За шахрайства нестиме відповідальність жителька Борщова. 26-річна жінка видурювала гроші у знайомих.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До поліції звернувся житель Чортківського району із заявою про те, що знайома видурила у нього 45 000 гривень.

Зі слів заявника, дівчина просила допомогти оплатити лікування бабусі, проте чоловік дізнався, що історія з лікуванням родички – вигадана.

Поліцейські, перевіряючи отриману інформацію, встановили, що 26-річна жителька Борщова дійсно ввела в оману знайомого – бабуся не перебувала у медичному закладі і не здійснювалося лікування. А вигадувати історії і просити у знайомих кошти для фігурантки – не вперше. Поліцейські документують інші факти зловживання довірою шляхом обману.

Щодо зловмисниці розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу – шахрайство. Вирішується питання про оголошення підозри.