Згасла так рано ще одна земна усмішка. Назарій Білобровка із села Криволука на Чортківщині назавжди залишиться 28-річним. Овдовіла молода дружина, осиротіли без сина батьки. Вічна пам’ять тобі, Назаре! Легких небесних хмарин!

Жахливі наслідки війни продовжують долітати траурними звістками до нашої громади. Черговий молодий захисник героїчно поклав життя на вівтар української незалежності.



25 січня 2026 року, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, поблизу населеного пункту Велика Писарівка Охтирського району Сумської області, внаслідок удару ворожого БпЛА загинув житель села Криволука, оператор безпілотних літальних апаратів, старший солдат БІЛОБРОВКА Назарій Миколайович (15.05.1997 р. н.).



Висловлюємо щирі співчуття батькам, братові, дружині, всім родичам і близьким загиблого Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.



У четвер, 29 січня, о 13:00 в Катедральному соборі верховних Апостолів Петра і Павла, м. Чортків відбудеться зустріч тіла Героя, – повідомили на сторінці Білобожницької громади.