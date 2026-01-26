Три пожежі з летальними наслідками впродовж 23-24 січня зареєстрували на Тернопільщині. За всіма фактами відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

У п’ятницю, 23 січня, о 9:13 виникла пожежа в одному із сіл Золотниківської територіальної громади. У будинку загорілася кімната через несправність саморобного електричного приладу для обігріву. Після локалізації вогню рятувальники виявили тіла загиблих – подружжя пенсіонерів 1964 та 1959 років народження.

Ще одна пожежа трапилася того ж вечора близько 19:00 в селі Милівці Чортківського району. У результаті нещастя загинула 86-річна власниця будинку. Експерти припускають, що причина загорання – коротке замикання електропроводки.

Несправне пічне опалення – попередня причина нещасного випадку з летальними наслідками у Романовому Селі. Під час пожежі у житловому будинку, яка виникла 24 січня близько 23:30, загинула господарка 1971 року народження.

Слідчі спільно з експертами служби надзвичайних ситуацій встановлюють остаточні причини всіх нещасть.

Правоохоронці та рятувальники вкотре закликають жителів області не нехтувати правилами пожежної безпеки. Саморобні електрообігрівачі, несправна електропроводка та пічне опалення можуть стати смертельною загрозою, особливо у холодну пору року. Фахівці радять регулярно перевіряти стан електромереж і опалювальних приладів, не залишати їх без нагляду та негайно реагувати на найменші ознаки несправності, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.