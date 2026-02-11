На Тернопільщині оголосили підозру жителю міста Бережани. Чоловіка звинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік, знаючи про намір свого знайомого працевлаштуватись у країнах Євросоюзу, пообіцяв йому допомогу у виїзді. Зокрема, повідомив військовозобов’язаному, що має кілька варіантів перетину кордону.

“Свої послуги підозрюваний оцінив у 13,5 тисяч євро. Розповів, що треба поселитись у готель, почекати 2-5 днів вдалої нагоди для перетину кордону. Також попросив про 1,5 тис євро завдатку”, — розповіли в прокуратурі.

Під час одержання цих коштів підозрюваного затримали. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу працівників Тернопільського управління ДВБ.