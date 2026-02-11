На Тернопільщині викрили дівчину, яка виманювала кошти за працевлаштування за кордоном. 21-річна жителька одного з сіл Кременецького району розміщувала в інтернеті оголошення про працевлаштування країні Європейського Союзу.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За свої «послуги» підозрювана просила передоплату – 200-300 євро. Запевняла, що ці кошти підуть нібито на оформлення документів, страхування та бронювання вакансії.

З «клієнтами» дівчина спілкувалася через месенджери. Після отримання авансу тривалий час «годувала» потерпілих різними обіцянками, а згодом переставала відповідати на дзвінки та повідомлення.

Поліцейські встановили, що від шахрайських дій жительки Кременецького району постраждали семеро жінок.

Поліцейські оголосили фігурантці підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає: штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від 200 до 240 годин, виправні роботи на строк до двох років, пробаційний нагляд на строк до трьох років або обмеження волі на той самий строк.