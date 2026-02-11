У Західноукраїнському національному університеті відбулася зустріч студентів спеціальності В11 «Філологія» з почесними гостями зі Швеції – Роґером Фредрікссоном, заступником мера, та Мікаелем Мортенссоном, головою комітету з технічних питань, рекреації та культури, місто Роннебі, Швеція.

Зустріч проходила у форматі відкритої розмови зі студентами, що сприяло активному діалогу та обміну думками.

У ході спілкування учасники обговорили особливості та відмінності систем освіти в Україні та Швеції, можливості міжнародної співпраці, а також перспективи інвестування в бізнес.

Окрему увагу було приділено практичним аспектам започаткування власної справи: від перших кроків у підприємництві до формування бізнес-ідеї та розуміння ролі освіти у професійному розвитку молоді.

Зустріч стала цінним досвідом для студентів, надихнула на ширше бачення міжнародних можливостей та підкреслила важливість міжкультурного діалогу в сучасному освітньому просторі.