Ярослав Зеленюк пройшов крізь пекло найважчих боїв на сході України. Після поранення проходив лікування та реабілітацію. На жаль, серце захисника зупинилося… Протягом останніх років Ярослав (уродженець Львівщини) проживав у селі Бриків Шумської громади. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Шумська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника бойових дій Зеленюка Ярослава Юрійовича, 1981 року народження.

Ярослав народився на Львівщині, у селі Тадані. Протягом останніх років проживав у селі Бриків, де його знали як добру, відповідальну та безвідмовну людину.

Пройшов крізь пекло найважчих боїв на сході України. Після отриманого поранення Ярослав проходив лікування та реабілітацію. На жаль, його серце зупинилося.

Чин поховання відбудеться на рідній Львівщині.

Висловлюємо щирі співчуття дітям, рідним та близьким. Розділяємо ваш біль у цей важкий час», – написали у громаді.