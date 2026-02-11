Як повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури, з 10 лютого 2026 року Теребовлянську окружну прокуратуру очолив Олександр Федчишин.

Олександр Федчишин народився у м. Києві. Навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Трудовий шлях в органах прокуратури розпочав у 2007 році.

Працював на посадах слідчого, помічника прокурора, старшого помічника прокурора, старшого прокурора і прокурора військової прокуратури Західного регіону України. Також обіймав посади заступника військового прокурора, військового прокурора Тернопільського гарнізону Західного регіону України. З 2021 року керівник Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

До призначення керівником Теребовлянської окружної прокуратури обіймав посаду керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Новим керівником Бережанської окружної прокуратури з 11 лютого 2026 року призначено Романа Артимовича.

Роман Артимович народився у м. Сокалі Львівської області. Навчався у Львівському державному університеті внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

Трудовий шлях розпочав у 2014 році на посадах слідчого, слідчого-криміналіста, старшого слідчого в органах поліції Львівської області.

Працював на посадах прокурора відділу Пустомитівської та Дрогобицької окружних прокуратур Львівської області, начальника Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури.

До призначення керівником Бережанської окружної прокуратури обіймав посаду заступника керівника Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області.