У Тернополі розпочався збір книг у межах акції «Читай та даруй», приуроченої до Міжнародного дня дарування книг. До 14 лютого всі охочі можуть принести видання у хорошому стані до Центральної міської бібліотеки, що на вулиці Руській, 31.

Організатори закликають містян ділитися літературою різних жанрів, аби дати прочитаним книгам друге життя та оновити міський фонд якісними сучасними виданнями. Єдина вимога – книги повинні бути не російською мовою.

«Кожна книга – це історія, що надихає та відволікає від буденності. Дайте вашим книгам шанс знайти нових читачів», – зазначають у бібліотеці.