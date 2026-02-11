Відповідно до протоколу місцевої комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді, а також у зв’язку з відсутністю довготривалого припинення (порушення) роботи систем життєзабезпечення або їх окремих елементів у місті, підвищенням середньодобової температури повітря на території Тернопільської громади та низькою відвідуваністю пунктів обігріву, від завтра, 12 лютого, робота стаціонарних пунктів обігріву «Тепле місто» у Тернополі призупиняється.

Про це повідомили у міськраді.

Усі пункти обігріву утримуватимуться в готовності до розгортання і використання, тож у разі виникнення надзвичайних ситуацій буде здійснено повторне розгортання таких пунктів, про що жителів громади буде поінформовано завчасно.

Призупиниться, зокрема, робота дев’яти пунктів обігріву за адресами:

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (вул. Миколи Лисенка, 8);

КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка» (проспект Злуки, 45);

КЗ «Дитячий-юнацький пластовий центр» (вул. Юрія Федьковича, 11);

Палац Культури «Березіль» імені Леся Курбаса (вул. Миру, 6);

Вокзал станції «Тернопіль» (Привокзальний майдан, 1);

Тернопільська школа №28 (бульвар Дмитра Вишневецького, 8;

вул. Спадиста, 8 (ПП «Фаворит»);

просп. Степана Бандери, 94 (ПП «Східний масив»);

просп. Злуки, 55 (ПП «Люкс»).

Пункти незламності, що функціонують цілодобово на базі ГУ ДСНС у Тернопільській області, продовжують свою роботу.

Також понад 40 закладів громадського харчування у місті долучилися до мережі Пунктів незламності та продовжують надавати допомогу тернополянам при необхідності.

Перелік таких закладів громадського харчування можна переглянути ТУТ.