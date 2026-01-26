Завтра, 27 січня, візьме старт Дитячої-юнацька футзальна ліга Тернопільської області 2026 року серед найстарших юнаків – U-17.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

На першому етапі вісім команд-учасниць змагатимуться в двох групах.

Група «А» (м. Тернопіль, СК «Політехнік»)

ДЮСШ Шумськ

«Largo» Вишнівець

ФШ «Біскупа» Тернопіль

«Чемпіон» Зборів

Розклад ігор:

10:00 «Чемпіон» Зборів – ФШ «Біскупа» Тернопіль

10:35 ДЮСШ Шумськ – «Largo» Вишнівець

11:10 ДЮСШ Шумськ – ФШ «Біскупа» Тернопіль

11:45 «Чемпіон» Зборів – «Largo» Вишнівець

12:20 ФШ «Біскупа» Тернопіль – «Largo» Вишнівець

12:45 «Чемпіон» Зборів – ДЮСШ Шумськ

Група «Б» (смт Підволочиськ, зал ДЮСШ)

ДЮСШ Підволочиськ

«Генезис» Тернопіль

«Агрон» Великогаївська ТГ

ДЮСШ «Колос» Скалат

Розклад ігор:

10:00 ДЮСШ Підволочиськ – «Генезис» Тернопіль

10:35 ДЮСШ «Колос» Скалат – «Агрон» Великогаївська ТГ

11:10 «Агрон» Великогаївська ТГ – ДЮСШ Підволочиськ

11:45 ДЮСШ «Колос» Скалат – «Генезис» Тернопіль

12:20 «Генезис» Тернопіль – «Агрон» Великогаївська ТГ

12:45 ДЮСШ Підволочиськ – ДЮСШ «Колос» Скалат

До фінального етапу виходять дві кращі команди з кожної групи. Фінальна частина відбудеться 31 січня.