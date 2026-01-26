27 січня стартує Дитячо-юнацька футзальна ліга Тернопільщини U-17
Завтра, 27 січня, візьме старт Дитячої-юнацька футзальна ліга Тернопільської області 2026 року серед найстарших юнаків – U-17.
Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.
На першому етапі вісім команд-учасниць змагатимуться в двох групах.
Група «А» (м. Тернопіль, СК «Політехнік»)
ДЮСШ Шумськ
«Largo» Вишнівець
ФШ «Біскупа» Тернопіль
«Чемпіон» Зборів
Розклад ігор:
10:00 «Чемпіон» Зборів – ФШ «Біскупа» Тернопіль
10:35 ДЮСШ Шумськ – «Largo» Вишнівець
11:10 ДЮСШ Шумськ – ФШ «Біскупа» Тернопіль
11:45 «Чемпіон» Зборів – «Largo» Вишнівець
12:20 ФШ «Біскупа» Тернопіль – «Largo» Вишнівець
12:45 «Чемпіон» Зборів – ДЮСШ Шумськ
Група «Б» (смт Підволочиськ, зал ДЮСШ)
ДЮСШ Підволочиськ
«Генезис» Тернопіль
«Агрон» Великогаївська ТГ
ДЮСШ «Колос» Скалат
Розклад ігор:
10:00 ДЮСШ Підволочиськ – «Генезис» Тернопіль
10:35 ДЮСШ «Колос» Скалат – «Агрон» Великогаївська ТГ
11:10 «Агрон» Великогаївська ТГ – ДЮСШ Підволочиськ
11:45 ДЮСШ «Колос» Скалат – «Генезис» Тернопіль
12:20 «Генезис» Тернопіль – «Агрон» Великогаївська ТГ
12:45 ДЮСШ Підволочиськ – ДЮСШ «Колос» Скалат
До фінального етапу виходять дві кращі команди з кожної групи. Фінальна частина відбудеться 31 січня.