Війна забрала ще одне молоде життя і залишила сиротами дітей. Миколу Васильчука із села Коханівка Вишнівецької громади із жовтня 2024 року вважали зниклим безвісти. Рідні вірили, чекали… На жаль, стало відомо: Микола загинув у Покровському районі на Донеччині. Овдовіла дружина Ольга, втратили люблячого батька донька Діана та син Володимир… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Ще одна болюча втрата для нашої громади…

Війна забрала життя нашого Захисника – Васильчука Миколи Миколайовича, 8 травня 1994 року народження.

Микола народився в селі Мартинівка на Рівненщині. Там пройшли його дитячі роки, там він зробив перші кроки до дорослого життя. Згодом навчався у селищі Смига, де формувався як людина – щира, працьовита, відповідальна.

У 2012 році Микола створив сім’ю з Ольгою у селі Коханівка. Разом виховували трьох дітей – Діану, Володимира і Романа.

Його серце пережило тяжкий біль: найменший син Роман, який боровся з хворобою, відійшов у вічність у грудні 2023 року… Але навіть після цього Микола залишався опорою для своєї родини.

2 лютого 2024 року Микола був мобілізований до лав Збройних Сил України. Він став на захист держави, не вагаючись, як справжній чоловік і батько.

Із 26 жовтня 2024 року вважався безвісти зниклим. Та з часом підтвердилось, що солдат Микола Васильчук героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодмитрівка Покровського району Донецької області. Він віддав своє життя, боронячи Україну, її свободу й наше майбутнє.

Життя захисника обірвала війна, але пам’ять про Миколу Васильчука назавжди залишиться у серцях рідних, друзів і всієї громади.

Схиляємо голови у скорботі…

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України.

Про день та час зустрічі Героя, що повертається на щиті, повідомимо додатково», – написали у Вишнівецькій громаді.