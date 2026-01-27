На Тернопільщині загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за минулий тиждень склала 365,8 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 3726 осіб).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім, зменшилась на 3,4% (3726 випадків проти 3855).

Чисельність дітей серед хворих склала 44,8% (1668 осіб), школярів – 61,3% (1022) від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зменшення хворих на ГРВІ дітей на 3,4%, кількість школярів залишилась на тому ж рівні.

Госпіталізовано 177 осіб, із них 90 дітей (50,8%). Кількість госпіталізованих збільшилась на 4,1% (госпіталізовано 177 проти 170).

За тиждень зареєстровано три випадки захворювання на COVID-19 (дорослі), що складає 0,1% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше за попередній тиждень (3 випадки проти 1).